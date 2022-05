Incendio nella pineta nord, a causarlo sarebbe stato uno studente che ha dato fuoco al polline

Sarebbe stato il gioco del dare fuoco al polline dei pioppi fatto da uno studente la causa dell'incendio nella pineta nord di Pescara di ieri mattina, lunedì 23 maggio.

Il giovane era nell'area verde per un progetto scolastico, come riferisce Ansa Abruzzo.

Dunque ci sarebbe un'imprudenza di un giovane all'origine del rogo che ieri ha bruciato circa mille metri quadrati del parco di Santa Filomena tra il lungomare e via Acquacorrente.

La conseguenza è che adesso sia lo studente, minorenne, che il suo professore sono finiti nei guai. Infatti il ragazzo è stato segnalato al tribunale per i minorenni, mentre il secondo al tribunale di Pescara. In base alla ricostruzione dei fatti, una classe di una scuola pescarese era al lavoro nell'area della riserva, nella zona del centro sportivo Le Naiadi, quando il ragazzo, forse sfruttando un attimo di distrazione del docente, ha dato fuoco al polline di pioppo che nel breve volgere di qualche minuto ha mandato in fumo circa milla metri quadrati di vegetazione. Dello spegnimento si sono occupati i vigili del fuoco e i carabinieri forestali. È intervenuto anche l'elicottero che ha effettuato una decina di lanci. I militari forestali invece si sono poi occupati delle indagini, che hanno permesso di ricostruire l'accaduto. Gli accertamenti sono stati coordinati dal pm di turno Gabriella De Lucia.