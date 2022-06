Il test dell'elicottero della polizia "salva" la pineta dannunziana: individuato e spento a tempo record un principio d'incendio

Doveva essere un semplice test, ma si è dimostrato ancor più utile del previsto. L'elicottero dell'XI reparto volo di Pescara che ieri e oggi ha sorvolato la città per verificare il funzionamento di un nuovo dispositivo installato a bordo e in grado di riprendere ad altissima definizione immagini che arrivano in tempo reale alla sala operativa della questura, è riuscito ad individuare stamane un principio di incendio nella pineta dannunziana, consentendo ai vigili del fuoco di arrivare subito sul posto e spegnere le fiamme.

E' la questura stessa a riferire dell'intervento, imprevisto ma provvidenziale, che ha evitato di rivivere un incubo lontano poco meno di un anno, cioè quando la pineta è stata devastata dalle fiamme e anche di verificare che il dispositivo di ultima generazione funziona perfettamente e che potrà dunque essere utilizzato sia nell’ambito dell’attività ordinaria di controllo del territorio sia per grandi eventi di ordine pubblico.