Incendio alla pineta dannunziana: in azione 7 mezzi e l'autoscala dei vigili del fuoco [FOTO - VIDEO]

Sono sette in tutto i mezzi in azione alla pineta dannunziana per l'incendio scoppiato questa mattina per circostanze ancora da chiarire. Fra i mezzi in azione con le due squadre c'è anche l'autoscala, grazie alla quale sono state raggiunte le parti alte delle chiome degli alberi evitando il propagarsi dell’incendio, che ha interessato la zona vicina al lago dei cigni con alberi e vegetazione radente.

Presenti anche il comandante provinciale Daniele Centi e il vice Giuseppe De Fabritis. La polizia municipale e la polizia stanno regolando la viabilità nella zona.