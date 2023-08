Incendio a Pietranico, le fiamme arrivano ad alcune case e all'oratorio

Un incendio è in corso in provincia di Pescara nella zona di Pietranico con le fiamme che, partite da alcune sterpaglie, hanno raggiunto alcune abitazioni e l'oratorio del paese, Madonna della Croce.

L'allarme è scattato intorno alle ore 16 di mercoledì 9 agosto e sul posto sono giunte 6 squadre dei vigili del fuoco, di cui un paio specializzate in incendi in zone boschive e aree rurali, del Comando provinciale di Pescara e del Distaccamento di Alanno.

All'opera ci sono 9 mezzi, 21 uomini e l'elicottero per i lanci di acqua sulle fiamme.

Sul posto anche il sindaco Francesco Del Biondo e gli uomini della protezione civile, non viene esclusa la possibile origine dolosa del rogo.