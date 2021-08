Due elicotteri e un canadair in azione per l'incendio a Piano D'Orta, il sindaco: "Probabile matrice dolosa" [FOTO - VIDEO]

Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato in Val Pescara, ed in particolare a Piano D'orta di Bolognano. L'area interessata è quella della valle del fiume in località San Bartolomeo, vicino al ponte romano. Le fiamme stanno interessando una zona boschiva e impervia, alla base di due montagne dove l'accesso è particolarmente difficoltoso per i vigili del fuoco. Le fiamme hanno raggiunto anche zone appartenenti a Torre de Passeri e San Valentino in A.c.

Sul posto il sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo, assieme alla protezione civile, ai carabinieri e a sei mezzi di terra dei vigili del fuoco, che stanno operando anche con due elicotteri. Probabilmente l'orgine del rogo è dolosa. A fuoco fino ad ora 5 ettrari di bosco e sottobosco mentre è in arrivo un canadair da Pratica di Mare, che ora potrà intervenire dopo che Terna ha interrotto l'erogazione dell'energia elettrica su alcuni tralicci dell'alta tensione che si trovano nell'area dell'incendio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.