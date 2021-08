Incendio a Pescara sud, il sindaco Masci: "Il nemico ora è il vento caldo" [FOTO - VIDEO]

Il primo cittadino sta coordinando i soccorsi e gli interventi nella zona sud della città dove l'incendio scoppiato nel primo pomeriggio di oggi in zona Villaggio Alcyone è ancora attivo

Prosegue l'emergenza nella zona sud di Pescara a causa dell'incendio scoppiato nel primo pomeriggio di oggi a cavallo fra Fosso Vallelunga, San Silvestro spiaggia e villaggio Alcyone. Rogo che, complice il forte vento caldo che soffia da ieri notte anche sulla città, si è propagato nel giro di pochi minuti anche alla zona sud della pineta dannunziana e nelle vie limitrofe. Ci sarebbero decine di case evacuate ed anche una casa di riposo gestita dalle suore in via Paolo De Cecco. Una residente della zona, in viale Primovere 25, racconta:

"La mia abitazione nel giro di pochi minuti era praticamente circondata da fiamme o da fumo, ed ho dovuto ospitare le suore della casa di riposo"

Il sindaco Masci è presente sul posto e poco fa è stato aperto il Coc mentre al Palafiere di via Tirino è disponibile un punto soccorso e raccolta per i cittadini che si trovano in difficoltà e che sono stati evacuati dalle proprire abitazioni. Il 118 sta gestendo un punto dove viene fornita una prima assistenza sanitaria alle persone intossicate. Il primo cittadino ha dichiarato all'Ansa:

"Abbiamo dovuto evacuare diverse abitazioni e anche stabilimenti balneari a causa del fumo e dei lapilli. Stiamo lavorando con tutti gli uomini disponibili. Il principale avversario è il vento caldo. Con l'elicottero dei vigili del fuoco si sta cercando di limitare i danni".

A PESCARA BRUCIA LA ZONA SUD DELLA CITTÀ

Il numero da chiamare per richieste ed assistenza dal Coc è 0854283400