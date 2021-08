Incendio a Pescara sud: 2 adulti e un bambino lievemente intossicati finiscono in pronto soccorso [VIDEO]

Lo ha riferito il responsabile dell'Uoc del pronto soccorso di Pescara Alberto Albani. Intanto 40 ospiti della casa di riposo in via De Cecco saranno spostati in un'altra struttura

Arrivano notizie rassicuranti dal pronto soccorso di Pescara in merito alle persone assistite a seguito dell'incendio che sta interessando la zona sud della città, scoppiato verso le 15 fra Fosso Vallelunga, San Silvestro spiaggia e la zona della pineta dannunziana.

Il responsabile dell'Uoc del pronto soccorso dell'ospedale Alberto Albani, ci ha infatti riferito che sono state assistite immediatamente nei minuti successivi al rogo i 40 ospiti e le suore della casa di riposo in via De Cecco che è stata interessata dalle fiamme e dal fumo ed altre persone residenti nella zona. In pronto soccorso sono arrivate tre persone, 2 adulti e un minore, per intossicazione ma per fortuna le condizioni non sono gravi ed anzi saranno già dimessi in serata. Per i 40 ospiti della casa di risposo ora si procederà al trasferimento in un altra struttura.

E proprio le suore della casa di riposo nei primi minuti sono state accolte da una residente nella propria abitazione mentre le fiamme stavano praticamente circondando tutto il quartiere: