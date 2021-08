Incendio a Pescara sud, evacuati gli stabilimenti| Ci sarebbero anche alcuni intossicati e feriti [VIDEO - FOTO ]

Un giovane di Montesilvano che si trovava lungo la spiaggia in zona Fosso Vallelunga ha parlato di minuti di panico e caos fra i bagnanti alla vista delle fiamme

Situazione critica nella zona sud di Pescara a causa dell'incendio scoppiato poco prima delle 15 di oggi nella zona vicina al Villaggio Alcyone, a cavallo fra San Silvestro spiaggia e Fosso Vallelunga fino a raggiungere la parte sud della pineta dannunziana.

Sul posto la protezione civile comunale, almeno cinque squadre dei vigili del fuoco e la polizia municipale che sta regolando il traffico ed ha proceduto a far sgomberare gli stabilimenti balneari e le spiagge libere della zona a titolo precauzionale. Proprio in spiaggia, come ci ha riferito Massimiliano un giovane di Montesilvano che si trovava lla zona di Fosso Vallelunga, si sono vissuti minuti di panico e caos:

"Improvvisamente abbiamo sentito un forte odore di bruciato, e visto arrivare una colonna alta e densa di fumo. A quel punto istintivamente tutti si sono mossi per raggiungere le proprie automobili e i propri mezzi e si è creata una situazione di caos con persone prese dal panico. La paura è aumentata quando, una volta arrivati nella zona del Villagio Alcyone, abbiamo visto le fiamme a poche decine o centinaia di metri da noi. Qualcuno si è anche sentito male"

Secondo le prime informazioni, ci sarebbero persone soccorse dal 118 per alcuni malori legati alle intossicazioni da fumo. Alcune abitazioni del villaggio Alcyone sono state raggiunte dalle fiamme, stessa situazione anche dietro la pineta dannunziana. Danneggiati dal rogo anche alcuni stabilimenti balneari.