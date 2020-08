Incendio a Pescara, fiamme distruggono alcune abitazioni ed auto: evacuate diverse famiglie [FOTO - VIDEO]

Tanta paura a Pescara nella zona fra Colle Renazzo e San Silvestro dove un grosso incendio ha interessato una zona ricca di vegetazione ed arbusti, con le fiamme che si sono propagate rapidamente grazie al vento africano ed hanno raggiunto un albergo, il Paradiso Country House, ed alcune abitazioni.

Evacuate diverse famiglie e l'incendio avrebbe danneggiato anche alcune case ed automobili. Sul posto il sindaco Masci, assieme agli assessori Sulpizio e Cremonese. Al lavoro anche la protezione civile per fornire assistenza ai cittadini e per aiutare i vigili del fuoco intervenuti con 10 squadre e l'elicottero per circoscrivere le fiamme. L'amministrazione comunale ha commentato l'accaduto con un post sulla pagina ufficiale Facebook:

Al primo allarme il Comune di Pescara ha immediatamente attivato il Centro operativo per il coordinamento dei volontari impegnati nel raccordo sulle segnalazioni e la gestione delle emergenze e dei casi critici, in particolare per quanto concerne le fasce più deboli come gli anziani, già alle prese con i disagi dell’afa. Il sindaco Carlo Masci è stato presente sin dal primo momento sul posto e ha seguito personalmente le operazioni di contenimento e spegnimento. Il Comune ha poi prontamente dato incarico all’Arta di attivare tutte le procedure inerenti l’adozione di misure precauzionali a causa del rilascio nell’atmosfera di micropolveri sottili.