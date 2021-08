Paura a Pescara: incendio nella zona sud della città, evacuate alcune case [ FOTO - VIDEO]

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi a Pescara, nella zona sud della città. Le fiamme sarebbero partite da un canneto nella zona del villaggio Alcyone per poi propagarsi dietro al cavalcavia di San Silvestro. Dalle prime informazioni, il rogo si sta avvicinando a via Scarfoglio ed alcune case in via Terra Vergine.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO