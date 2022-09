VIDEO | Pannelli fotovoltaici a fuoco, paura in via Cadorna

In base a quanto riferito, non dovrebbero esserci grossi problemi nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area. Il fatto si è verificato intorno alle ore 21,30

Paura in via Cadorna nella serata di oggi, 16 settembre, per un incendio che ha riguardato alcuni pannelli fotovoltaici situati sul tetto di un palazzo. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco del comando di Pescara, che proprio in questi istanti stanno lavorando per spegnere le fiamme e domare il rogo.

In base a quanto riferito, non dovrebbero esserci grossi problemi nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area. Ancora da chiarire la dinamica e, soprattutto, la ragione per la quale i pannelli abbiano iniziato a bruciare. Il fatto si è verificato intorno alle ore 21,30.