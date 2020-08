VIDEO | Paura a Pescara, scoppia un incendio in un palazzo sulla Tiburtina

Attimi di paura a Pescara nel tardo pomeriggio di oggi, 26 agosto, a causa di un incendio divampato dentro un palazzo che si trova all'inizio di via Tiburtina.

Si sono sentite delle esplosioni, generate forse da un elettrodomestico, e subito nell'aria si è diffuso un odore acre, con tanto fumo che fuoriusciva dalle finestre. Il rogo è scoppiato in un appartamento e da lì ha poi interessato tutto il quarto piano dell'edificio.

Sul posto la polizia, la Croce Rossa e, per domare le fiamme, i vigili del fuoco. Questi ultimi sono entrati in una delle due abitazioni situate al quarto piano, dove non c'era nessuno.

Stando alle prime informazioni, anche nell'altra casa non vi erano persone al momento dell'incendio. L'intervento è ancora in corso. Notizia in aggiornamento.