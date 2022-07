L'edificio, pur essendo disabitato, è frequentato da alcune persone senza fissa dimora e infatti al suo interno sono stati ritrovati materassi e suppellettili e, inizialmente, si è temuto che qualcuno potesse essere al suo interno. Invece, per fortuna, si registrano solo danni alla struttura ma non a persone.

Il rogo, di medie dimensioni, ha provocato diversi danni come quelli al tetto che sarebbe parzialmente crollato in base alle prime informazioni.

Incendio in una palazzina a due piani di via Sacco a Pescara nella mattinata di oggi, sabato 30 luglio. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati di domare il rogo. OIltre agli agenti della polizia municipale.

Incendio in una palazzina disabitata usata come ritrovo di senzatetto in via Sacco