Incendio in pieno centro: fiamme, fumo nero e paura in via Trento [FOTO-VIDEO]

Un incendio è divampato in pieno centro a Pescara oggi, martedì 31 gennaio.

Le fiamme si sono sviluppate in via Trento e hanno riguardato alcuni cassonetti posti all'esterno di un palazzo.

Il fuoco però poi è avanzato bruciando anche una stanza adiacente di una banca ubicata in quell'angolo dell'edificio.

Di conseguenza oltre ai cassonetti che sono stati divorati dalle fiamme risultano evidenti anche i danni riportati dall'istituto bancario all'interno del quale c'erano già alcuni impiegati al lavoro. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati di domare l'incendio. Mentre gli agenti della polizia locale hanno interdetto il traffico nel tratto di corso Vittorio Emanuele II compreso tra via Ravenna e corso Umberto I. Sul posto anche la polizia per le indagini del caso dato che non è escluso che possa essere dolosa l'origine del rogo.