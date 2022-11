Incendio a Moscufo, fiamme in un'abitazione in costruzione

Incendio nel pomeriggio di oggi primo novembre a Moscufo, in contrada Pischiarano. Due squadre dei vigili del fuoco, una proveniente dal comando provinciale di viale Pindaro e una del distaccamento dei volontari di Penne, sono intervenute per un rogo scoppiato in un'abitazione in costruzione. A quanto pare, un corto circuito avrebbe interessato un frigorifero dando origine all'incendio. Non ci sarebbero persone coinvolte.