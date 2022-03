Incendio a Marina di Città Sant'Angelo, a fuoco un cassone scarrabile [FOTO]

Un incendio è scoppiato nella serata di oggi, 2 marzo, in località Marina di Città Sant'Angelo. Secondo le prime informazioni, le fiamme si sono sviluppate nei pressi di un capannone di un'azienda di tendaggi. A causare il rogo, come ci riferiscono dalla centrale operativa del 115, è stato un cassone scarrabile che contiene rifiuti solidi e materiale di scarto industriale e che, per cause ancora da chiarire, ha iniziato improvvisamente a bruciare.

Per spegnere l'incendio, che è divampato con una certa veemenza, si sono recate immediatamente sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco di Pescara. Alla fine il rogo è stato domato nel giro di pochi minuti. L'intervento si è concluso intorno alle ore 21,30. Nessun danno a terzi, nè all'azienda né alle case limitrofe.