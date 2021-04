Incendio a Manoppello, i vigili del fuoco evitano che le fiamme si propaghino ad altri 2 capannoni [FOTO-VIDEO]

Incendio a Manoppello in un capannone di un'azienda che produce infissi in ferro all'alba di questa mattina, martedì 6 aprile.

Sul posto, in via Pescara, dalle ore 5, sono all'opera 2 squadre dei vigili del fuoco di Pescara, una del distaccamento di Alanno e una squadra dei volontari di Popoli.

Le fiamme hanno interessato uno dei capannoni della ditta “Nga Tech “ specializzata nel settore del trattamento e finitura dei metalli.

Le squadre prontamente giunte sul posto allertate da alcuni residenti della zona che hanno visto alzare le fiamme dal capannone, hanno circoscritto l’incendio evitando il propagarsi delle stesse ai due capannoni attigui. Al momento le squadre sono impegnate in opere di bonifica e messa in sicurezza della zona. Sul posto sono intervenuti il funzionario di servizio dei vigili del fuoco di Pescara e i carabinieri.