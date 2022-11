Magazzino a fuoco in via Vasco De Gama: paura per la nuvola di fumo che ha invaso la zona [VIDEO-FOTO]

Un magazzino ha preso fuoco in via Vasco De Gama generando una enorme nuvola di fumo che ha messo in allarme i residenti.

Alcuni hanno ripreso la scena esprimendo preoccupazione per quanto stava avvenendo, ma l'intervento dei vigili del fuoco ha riportato tutto alla normalità in breve tempo. Sulle cause sono in corso gli accertamenti, ma è probabile che le fiamme siano divampate da un cortocircuito partito da un motorino custodito all'interno e andato distrutto con buona parte di ciò che era custodito all'interno. Tutto però è ancora da verificare. Nessun danno ulteriore e nessun danno strutturale è stato però registrato, assicurano i vigili del fuoco.