Nuovo rogo a Montesilvano: fiamme nella zona del luna park sulla sponda del Saline, in azione l'elicottero [FOTO - VIDEO]

Dopo l'incendio di ieri sera sul Colle della Vecchia, nuovo rogo questa volta nella zona vicina alla foce deli fiume Saline. In azione sei mezzi e l'elicottero dei vigili del fuoco

Nuovo incendio a Montesilvano. Un rogo di importanti dimensioni è scoppiato nella zona del luna park a ridosso della foce del fiume Saline, sulla sponda nord. In fiamme della vegetazione ed un canneto. In azione sei mezzi dei vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale di Pescara e dal distaccamento di Montesilvano. Anche l'elicottero sta operando per tentare di spegnere l'incendio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO