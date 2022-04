A fuoco paglia e letame, incendio a Loreto Aprutino

Giornata impegnativa per i vigili del fuoco di Pescara, che sono stati impegnati con un incendio divampato nella provincia. Per la precisione, come ci fanno sapere dal comando provinciale, i mezzi degli operatori si sono dovuti recare nel tardo pomeriggio a Loreto Aprutino, dove era in corso un rogo di paglia e letame.

L'intervento è ancora in corso ma i vigili del fuoco, giunti sul posto a sirene spiegate dopo aver percorso la strada di collegamento tra i territori comunali di Spoltore e Cappelle sul Tavo, sono riusciti a domare le fiamme, che sono dunque in via di spegnimento.