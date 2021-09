Incendio boschivo ancora attivo in Val Pescara, vigili del fuoco in azione tra Lettomanoppello e Serramonacesca

L'incendio in Val Pescara nella zona dei comuni di Lettomanoppello e Serramonacesca divampato nella giornata di ieri, domenica 12 settembre, è andato avanti per molte ore.

I vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre del comando provinciale dei distaccamenti, hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme.

Il rogo ha interessato circa venti ettari tra i territori comunali di Lettomanoppello, Serramonacesca e Pretoro, come riferisce Ansa Abruzzo.

Sul posto in mattinata ancora alcune squadre per bonificare l'area interessata dalle fiamme e sono in corso indagini per scoprire le cause.