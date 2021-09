Quarto giorno di fiamme fra Lettomanoppello e Serramonacesca. Nuovo rogo a Castiglione a Casauria

Quarto giorno per le operazioni di spegnimento del grosso incendio che sta interessando il versante pescarese della Maiella, fra i comuni di Lettomanoppello e Serramonacesca. Le operazioni sono proseguite per tutta la notte da parte dei vigili del fuoco, mentre all'alba sono tornati ad operare i mezzi aerei e canadair nel tentativo di domare e circoscrivere l'estensione del rogo. Ad operare nella zona ci sono i vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara, la protezione civile, i carabinieri forestali del parco della maiella, l'esercito e i tecnici del parco.

Intanto nella notte è scoppiato un nuovo incendio nel Pescarese, nel territorio di Castiglione a Casauria dove sono andate a fuoco alcune sterpaglie che hanno innescato le fiamme che si sono estese alle vicine campagne. L'intervento è ancora in corso e sul posto oltre alle squadre da terra è in azione un elicottero, come riferisce Ansa.