Incendi, ancora fiamme in Val Pescara: in azione 2 Canadair

Vigili del fuoco ancora al lavoro per domare le fiamme del rogo divampato tra Lettomanoppello e Serramonacesca domenica

Non è stato ancora domato l'incendio divampato l'altro ieri, domenica 12 settembre, in provincia di Pescara.

Il rogo continua a interessare la zona tra Lettomanoppello e Serramonacesca al confine con Pretoro in provincia di Chieti.

Sono andati in fumo circa 20 ettari di vegetazione.

Nella mattinata odierna sono in azione anche 2 Canadair nel tentativo di spegnere il fuoco.