Rogo (doloso?) a Lettomanoppello, interviene anche il canadair

Incendio a Lettomanoppello oggi, 12 settembre: per domarlo sono intervenuti anche 2 elicotteri e il canadair. Il rogo è divampato in una zona impervia in località Cerratina, al confine con Passolanciano, e ha riguardato 20 ettari di sterpaglie.

Si sospetta che le fiamme possano essere di origine dolosa. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la protezione civile e i carabinieri forestali. Due i Dos (Direttore operativo spegnimento) coinvolti: quello regionale, Fabio Ferrante, e quello del Comando di Chieti, Gianni Gianfranco.