Incendio sul Lungofiume: a causarlo la lanetta dei pioppi

Un cumulo di lanetta prodottta dai pioppi è andato a fuoco sul Lungofiume, all'altezza di via Valle Roveto, non molto distante dal teatro Florian. Una grossa nuvola di fumo si è sollevata dalla zona in cui è divampato l'incendio che non ha avuto fortunatamente alcuna conseguenza grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco ancora presenti sul luogo.