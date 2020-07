Incendio in montagna, brucia il Gran Sasso: chiusa la strada statale

Incendio sul Gran Sasso oggi, giovedì 30 luglio.

Un vasto rogo è infatti divampato sulla montagna abruzzese nel pomeriggio odierno e sul posto stanno operando i vigili del fuoco.

A causa delle fiamme, Anas fa sapere che è stato provvisoriamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, un tratto della strada statale 80 “del Gran Sasso d’Italia”, in corrispondenza del km 18,000.

L'incendio sta infatti interessando un’area adiacente alla statale nella frazione di Arischia in provincia dell'Aquila. Il traffico viene deviato per Marruci, su strada comunale, poi sulla strada statale 260 fino a Capitignano e successivamente sulla SS260/Dir. Sul posto anche le forze dell’ordine mentre il personale di Anas è in loco per la gestione della viabilità. La regolare circolazione verrà ripristinata nel più breve tempo possibile.

foto di repertorio