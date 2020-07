Incendio sul Gran Sasso, protezione civile e pompieri al lavoro anche domattina [FOTO]

Incendio sul Gran Sasso, protezione civile e pompieri saranno al lavoro anche domattina. All'alba, infatti, 40 volontari di protezione civile e 35 vigili del fuoco riprenderanno le operazioni di spegnimento del rogo che si è sviluppato dalle prime ore del pomeriggio odierno nella montagna che domina l'abitato di Arischia.

Oggi si è andati avanti fino al tramonto con il coordinamento della sala operativa della protezione civile regionale. In azione anche 5 Canadair, un elicottero dell'esercito e l'elicottero Airbus As 350 Ba in dotazione alla protezione civile regionale. Un presidio di volontari garantirà la sorveglianza da terra durante le ore notturne.