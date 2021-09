A fuoco un garage in via Tortora: ricoverato un giovane rimasto ustionato

In base alle prime informazioni, padre e figlio stavano riparando dei motocicli in un 'autorimessa quando si è innescato il rogo

Incendio nel tardo pomeriggio di oggi 4 settembre in un'autorimessa a Pescara, in via Tortora. In base alle prime informazioni, padre e figlio stavano facendo delle riparazioni su due moticicli quando, per cause ancora da chiarire, è scoppiato il rogo per una scintilla o cortocircuito.

Il figlio è finito in ospedale, soccorso da un'ambulanza del 118, per le ustioni riportate sul 45% del corpo di secondo e terzo grado, ed è arrivato in pronto soccorso in codice giallo. Una persona che si trovava su un balcone adiacente al garage è stata visitata per il fumo inalato. Sul posto tre mezzi e nove uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e soccorso le due persone oltre all'uomo che aveva inalato il fumo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO