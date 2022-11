Incendio a Turrivalignani, conducente esce dal furgone in fiamme [FOTO]

Un incendio è divampato improvvisamente lungo la strada statale 5, la via Tiburtina Valeria, nel comune di Turrivalignani nella mattinata odierna, giovedì 17 novembre.

Intorno alle ore 10:20 i vigili del fuoco del Distaccamento di Alanno sono intervenuti per un rogo che ha interessato un furgone cassonato mentre era in marcia.

Il conducente del veicolo da lavoro si è accorto della fuoriuscita di fumo dal vano motore e ha tempestivamente accostato il mezzo.

Subito dopo ha allertato la sala operativa del 115 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. La squadra ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.