A fuoco la canna fumaria di un ristorante, domenica movimentata in piazza Le Laudi

Domenica movimentata in piazza Le Laudi. Nel primo pomeriggio di oggi, 9 ottobre, i vigili del fuoco di Pescara sono stati impegnati a domare un incendio che ha riguardato la canna fumaria di un ristorante. Inizialmente si era pensato a qualcosa di ancora più grave, poiché molti cittadini avevano notato in lontananza una colonna di fumo che si era alzata nei pressi della pineta dannunziana, con un odore acre a diffondersi in tutta la zona.

Fortunatamente, invece, non si è trattato di un incendio di alberi o sterpaglie ma di un rogo di altra natura, divampato all'improvviso per ragioni che adesso andranno approfondite e chiarite. Dal comando di viale Pindaro fanno sapere che una squadra è ancora presente sul posto; tuttavia le fiamme sono in fase di spegnimento e, pertanto, la situazione sta tornando alla normalità, con la relativa messa in sicurezza dell'area.