A fuoco una canna fumaria, paura in serata a Cappelle sul Tavo

Paura in serata, poco prima delle ore 20, per un incendio ad una canna fumaria che si è verificato in un'abitazione di Cappelle sul Tavo. A prendere fuoco, nello specifico, è stato un camino e, di conseguenza, per spegnere le fiamme si sono recati sul posto i vigili del fuoco di Pescara con un mezzo e un'apposita squadra.

L'allarme, tuttavia, sta già rientrando, e la situazione è quindi in via di risoluzione, secondo quanto ci viene riferito dalla centrale del 115. Gli uomini in divisa si stanno comunque occupando di attuare tutte le relative operazioni di messa in sicurezza.