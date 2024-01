Fungo per il riscaldamento va a fuoco all'esterno di un locale, paura in via Piave

Attimi di tensione, nella tarda mattinata del 6 gennaio, a causa di un incendio che ha coinvolto un fungo per il riscaldamento all'esterno di un locale, nel centro di Pescara. Il fatto, per la precisione, si è verificato in via Piave e la tempestiva risposta dei vigili del fuoco ha giocato un ruolo cruciale nel contenere le fiamme, evitando danni estesi all'esercizio commerciale e prevenendo il propagarsi del fuoco ad altre attività situate nelle vicinanze.

L'allarme è scattato quando il fungo, per cause ancora da ricostruire con esattezza, ha improvvisamente preso fuoco, generando il panico tra i presenti. In quel momento, data la giornata di festa, erano parecchie le persone che stavano passeggiando nei pressi. Fortunatamente, come ci viene confermato dal comando provinciale, una squadra del numero di emergenza 115 è stata prontamente allertata, intervenendo sul posto con rapidità ed efficienza.

L'abilità dei vigili del fuoco nel gestire la situazione ha permesso anche di evitare il danneggiamento delle vetrine dei negozi circostanti, preservando inoltre la sicurezza della gente che si trovava in zona. Nel giro di poco tempo il pericolo è stato scongiurato e, dopo le opportune operazioni di messa in sicurezza, è stata ripristinata la normalità.