Nuovo incendio nella foce del Saline: in azione due squadre dei vigili del fuoco

Nuovo incendio nella zona della foce del fiume Saline, nell'area vicina alla foce del fiume Piomba nella Marina di Città Sant'Angelo. Poco dopo le 17, come riferiscono i vigili del fuoco, un incendio è scoppiato nella stessa zona dove due giorni fa c'era stato un altro rogo, di dimensioni importanti, che aveva visto in azione diversi mezzi e squadre con il supporto dell'elicottero. Questa volta l'incendio è stato messo subito in sicurezza e sotto controllo: sul posto sono presenti quatto mezzi con due squadre: una proveniente dal distaccamento dei volontari di Montesilvano e l'altro arrivato dal comando provinciale in viale Pindaro.