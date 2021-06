Incendio a Farindola, in azione l'elicottero dei vigili del fuoco [FOTO]

Stanno bruciando alcune sterpaglie. Il rogo è in corso in questo momento, ma i pompieri di Pescara lo stanno già spegnendo con il pronto intervento delle loro squadre

Incendio boschivo a Farindola, in contrada Trosciano Inferiore, nel primo pomeriggio di oggi, 10 giugno: in azione anche l'elicottero dei vigili del fuoco di Pescara. Secondo quanto riferito dalla centrale operativa, stanno bruciando alcune sterpaglie.

per evitare che le fiamme possano avvicinarsi ad alcune case che si trovano nella zona.