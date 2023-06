Grosso incendio in una fabbrica di Manoppello Scalo: sul posto i vigili del fuoco [VIDEO]

Un incendio di grosse dimensioni è scoppiato a Manoppello Scalo. Da prime sommarie informazioni sembra che l'incidente di grosse dimensioni. Parte della fabbrica (Idroitalia) come si vede dalla foto pubblicata sulla pagina social del Comune di Manoppello, è collassata. Il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 18. Sul posto sono già arrivate le squadre dei vigili del fuoco provenienti da Pescara, Chieti ed Alanno oltre ai carabinieri.

Una grossa nuvola di fumo nero si sta levando dallo stabile. Segnalazioni sono arrivate anche dalle zone limitrofe. Forte anche l'odore e dato che l'azienda tratta materiali in vetroresina è consigliato a chi viene raggiunto dal fumo di tenere chiuse le finestre.

LA COMUNICAZIONE DEL COMUNE (19.16)

"È sotto controllo l’incendio che sta interessando uno stabilimento produttivo sulla Tiburtina a Manoppello Scalo. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco per domare le fiamme - scrive l'amministrazione in un post facebook -. In attesa dell’arrivo del personale Arta Abruzzo per i rilievi sulla qualità dell’aria e sulla ricaduta degli inquinanti aereodispersi, il sindaco invita i cittadini residenti nella zona dello Scalo a limitare le attività all’aperto e a mantenere chiuse le finestre".

Non si esclude quindi che nelle prossime ore possano essere emanate ordinanze a tutela della salute pubblica.