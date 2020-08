Vasto incendio nella zona di Colle Renazzo: fiamme a ridosso di un hotel [FOTO - VIDEO]

Situazione critica a Pescara per un grosso incendio scoppiato nella zona fra San Silvestro e Colle Renazzo. Le fiamme, alimentate dal vento africano che soffia ormai da ieri sulla città, sarebbero partite da un rogo di sterpaglie per poi estendersi nel giro di pochissimi minuti.

L'incendio ha raggiunto anche un albergo, il Paradise Country House e la paura è che le fiamme possano interessare anche delle abitazioni nella zona. Sul posto sono intevenuti dieci mezzi dei vigili del fuoco di Pescara, oltre all'elicottero. La situazione è difficile e sul posto è arrivato il sindaco Masci. In azione la protezione civile regionale e comunale, oltre alla polizia municipale per bloccare le strade. Non è escluso che i vigili del fuoco debbano chiedere rinforzi anche ai distaccamenti di tutto il territorio provinciale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.