San Silvestro e Colle Renazzo devastati dalle fiamme, le immagini dall'elicottero dei vigili del fuoco [FOTO-VIDEO]

Fa davvero impressione vedere le immagini riprese dall'elicottero dei vigili del fuoco che mostrano la devstazione provocata dall'incendio che ieri ha interessato la zona di Colle Renazzo e San Silvestro a Pescara.

Tutta la zona era caratterizzata da una folta vegetazione composta principalmente da pini che adesso sono andati in fumo.

Da foto e video dei vigili del fuoco è evidente come siano diversi gli ettari di bosco andati in cenere, per fortuna nessuna persona è rimasta ferita e solo 2 famiglie hanno dovuto passare la notte in albergo. Come conferma anche l'assessore comunale Eugenio Seccia, che risiede nella zona, la situazione è attualmente sotto controllo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allegati