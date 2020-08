Incendio a Colle Renazzo, bruciano ancora alcune aree verdi: il Comune al lavoro per sistemare gli sfollati [FOTO - VIDEO]

Non è ancora stato completamente domato il grosso incendio scoppiato nel pomeriggio di oggi fra San Silvestro e Colle Renazzo a Pescara, anche se la situazione è ormai sotto controllo. Sul posto oltre al sindaco Masci, alcuni assessori e consiglieri comunali è arrivato anche il presidente della Regione Marsilio.

LE FIAMME LAMBISCONO UN HOTEL ED ALCUNE CASE [VIDEO]

Non si registrano per fortuna feriti a causa delle fiamme, ma solo persone lievemente intossicate che però non necessitavano il trasporto in ospedale. Il Comune, fa sapere il sindaco, si sta già organizzando per dare ospitalità alle numerose famiglie e persone sfollate. Fra le opzioni a disposizione per gli sfollati, alcuni alberghi ed anche i palazzetti dello sport.

Diverse case infatti sono state evacuate a titolo precauzionale e purtroppo alcune abitazioni sono anche state parzialmente distrutte dal rogo. Alcune automobili parcheggiate sono completamente distrutte ed in alcuni casi sono anche esplose. Il Paradiso Country House ed altre attività ricettive della zona sono solo state lambite dalle fiamme senza subire danni importanti. Dalle prime informazioni e verifiche, pare che le fiamme abbiano avuto origine da Vallelunga,e per ora non ci sono indicazioni che possano indicare se si è trattato di un atto doloso.

(video Facebook Antonio Blasioli)

