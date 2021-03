Incendio nella zona della Lungofino a Città Sant'Angelo: a fuoco un canneto

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pescara con una squadra impegnata in un terreno con un canneto a ridosso di una strada

I vigili del fuoco di Pescara sono intervenuti nel pomeriggio di oggi 7 marzo per un incendio che ha interessato un canneto a Città Sant'Angelo. Il rogo è avvenuto nella zona del centro Ibisco, non molto distante dalla Lungofino a ridosso di una strada minore.

Sul posto è intervenuta una squadra del comando provinciale di Pescara che, con cinque uomini e due mezzi, ha impiegato un paio d'ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Non sono coinvolte abitazioni o persone.