Secondo incendio in meno di 24 ore a Città Sant'Angelo, il Comune: "La situazione è seria" [FOTO]

Un nuovo rogo è scoppiato questa mattina nella città angolana in via Borsellino, non lontano dalla provinciale Lungofino

Torna la paura per gli incendi anche a Città Sant'Angelo. Dopo il rogo di ieri pomeriggio in via Ranalli fortunatamente domato senza particolari problemi, questa mattina come riferisce il Comune un altro incendio sta interessando via Borsellino, nella zona di Fonte Umano e non lontano dalla provinciale Lungofino.

Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco e come riferisce l'ente comunale la situazione sarebbe seria.