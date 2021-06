Incendio nel centro storico di Spoltore, paura in zona Castello [FOTO]

Non è ancora chiaro come si siano innescate le fiamme. A ogni modo, non si tratterebbe di un gesto doloso. Indagini in corso

Paura ieri nel centro storico di Spoltore per un incendio divampato nei pressi di un’abitazione privata in zona Castello. Come riporta Spoltore Notizie, l'allarme è stato dato da alcuni residenti dopo aver visto il fumo. Sul posto i vigili del fuoco di Pescara, i carabinieri e la polizia locale. Il rogo è stato subito spento e, secondo le prime informazioni, non ci sarebbero feriti.

Le forze dell’ordine stanno valutando le varie dinamiche per capire la natura di quanto accaduto. In base alle testimonianze, riferisce Spoltore Notizie, dovrebbe trattarsi di un incidente dovuto a un deposito di legnami e plastiche che è andato a fuoco, ma non è ancora chiaro come si siano innescate le fiamme. Ad ogni modo, non si tratterebbe di un gesto doloso. Indagini in corso.