Paura nel centro storico di Spoltore, va a fuoco una canna fumaria [FOTO]

Paura nel centro storico di Spoltore, dove ieri è andata a fuoco una canna fumaria. Il fatto si è verificato nel tardo pomeriggio, verso le ore 19, in via del Pozzo. Come riporta Spoltore Notizie, un'anziana che vive con la nipote ha acceso il camino nella sua abitazione e la fuliggine si è incendiata.

Così, nel giro di poco tempo, la stanza dove si trovavano le due donne si è riempita di fumo, mentre le fiamme hanno iniziato ad avvolgere il comignolo sul tetto. Fortunatamente un vicino di casa ha chiamato i vigili del fuoco, che sono arrivati tempestivamente sul posto, mettendo in sicurezza l'area e traendo in salvo nonna e nipote.