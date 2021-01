Incendio in un bagno a Villanova di Cepagatti, intervengono i vigili del fuoco [FOTO]

Momenti di paura oggi, 30 gennaio, in un centro commerciale della zona. Come riferiscono i pompieri in una nota, una squadra del distaccamento di Pescara è stata allertata per la presenza di fumo in un’area giochi che al momento è chiusa al pubblico