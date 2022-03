Incendio nella centrale elettrica di via Tirino: il rogo è partito da un trasformatore dell'alta tensione [FOTO - VIDEO]

I vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara hanno fornito i dettagli riguardanti l'incendio che ha interessato la centrale elettrica Enel in via Tirino. Sul posto è intervenuta una squadra con il funzionario di guardia che ha coordinato le operazioni di spegnimento. Il rogo è partito da un trasformatore elettrico ad alta tensione. Il personale sul posto ha provveduto prima alla messa in sicurezza della zona (è stato chiuso anche un tratto di via Tirino) e successivamente all'estinzione delle fiamme. Non sono rimaste coinvolte persone nell'incendio. Sul posto è intervenuta anche la polizia oltre ai tecnici dell'Enel. I residenti della zona e testimoni hanno parlato di un forte boato seguito dalle fiamme, mentre in diverse zone della città è saltata la corrente elettrica per alcuni minuti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.