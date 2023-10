Incendio nel Pescarese, fiamme a Castiglione a Casauria: in azione elicottero e due Canadair

Un incendio è divampato nella zona di Castiglione a Casauria nel primo pomeriggio di giovedì 5 ottobre.

Sul posto, in campagna ma non distante dalla linea ferroviaria e dal centro abitato, sono in azione i vigili del fuoco.

Come riporta l'Ansa, le fiamme stanno interessando un’area piuttosto impervia e, proprio per questa ragione, oltre alle squadre di terra, è intervenuto l’elicottero, che sta effettuando dei lanci.

Poco prima i vigili del fuoco erano intervenuti anche a Pescosansonesco per un altro incendio che è già stato domato.