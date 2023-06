Incendio in via Gioberti a Pescara la scorsa notte dove sono stati divorati dalle fiamme i cassonetti dei rifiuti di un'isola ecologica. Il rogo è divampato intorno alle ore 4:30 e sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

L'incendio è divampato a Pescara la scorsa notte e ha distrutto un'altra isola ecologica dopo quella in largo dei Frentani

/ Via Vincenzo Gioberti

Bruciati altri cassonetti dei rifiuti in città, questa volta in via Gioberti [FOTO]