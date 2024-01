A fuoco numerosi cassonetti per i petardi e i botti e incendio nella pineta nord a causa di una lanterna cinese

Non solo le 4 automobili andate a fuoco in via Aldo Moro ma anche numerosi cassonetti incendiati e un rogo, provocato da una lanterna cinese, che ha rischiato di distruggere la pineta nord di Pescara.

Sono stati diversi e rilevanti gli interventi nei quali sono stati impegnati nella notte di Capodanno i vigili del fuoco del Comando provinciale pescarese.

Molti interventi si sono resi necessari per spegnere i roghi che hanno interessato i cassonetti all'interno dei quali, evidentemente, qualcuno si è divertito a lanciare petardi e botti.

L'intervento più importante eseguito è stato quello nella pineta di fronte allo stabilimento balneare Hawaii dove sono stati impegnati due squadre con 4 mezzi: l’intervento tempestivo ha evitato il propagarsi delle fiamme sulle chiome degli alberi. Intervenuta anche la polizia.