In fiamme materassi e rifiuti abbandonati: divampa un incendio in un casolare abbandonato di Città Sant'Angelo [FOTO]

Nel tardo pomeriggio di lunedì 29 aprile ha preso fuoco un casolare abbandonato in via Tamerici a Città Sant'Angelo. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Pescara che dopo aver domato le fiamme ha accertato come l'incendio sia divampato da una stanza al piano terra dove erano accatastati alcuni materassi e rifiuti abbandonati.

Ispezionati i locali hanno quindi accertato che non vi sono stati danni strutturali. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

