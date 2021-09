Incendio in via Cesare Battisti, fiamme in un appartamento [FOTO]

Un rogo è divampato in un appartamento al primo piano in una palazzina all'incrocio con via De Amicis

Incendio in un appartamento di via Cesare Battisti all'angolo con via De Amicis a Pescara oggi pomeriggio, domenica 19 settembre.

Le fiamme sarebbero divampate in una casa al primo piano di una palazzina.

Lanciato l'allarme sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia.

Evidente nella zona del centro sia la colonna di fumo nero che la puzza acre.

Notizia in aggiornamento