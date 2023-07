Cartoni in fiamme davanti al magazzino di un negozio su via Salara Vecchia: intervengono i vigli del fuoco [FOTO]

Sono andati in fiamme alcuni cartoni poggiati all'esterno di un negozio che affaccia su via Tiburtina con il fumo entrato sin dentro un piccolo ripostiglio dell'attività.

Il rogo si è sviluppato nel retro e per la precisione lungo via Salra Vecchia proprio davanti ad un piccolo magazzino del negozio. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha consentito di mettere subito in sicurezza la zona limitando al minimo i danni. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Per ragioni di sicurezza il tratto di strada è stato interdetto al traffico e pattugliato dalla polizia così da consentire le operazioni di spegnimento. Ancora non sono note le cause del principio d'incendio.